Ludovico Einaudi 2.0 в Алматы

Музыка Людовико Эйнауди в Алматы

Камерный ансамбль Tynda Music представит вашему вниманию уникальную программу, посвященную творчеству великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди. В Алматы прозвучат одни из самых известных произведений этого выдающегося итальянского композитора в новой интерпретации.

Людовико Эйнауди — одна из знаковых фигур неоклассического направления в музыке. Его талант сделал его одним из наиболее востребованных композиторов современности. Эйнауди также известен своей музыкой к фильму «1+1», который завоевал любовь зрителей по всему миру. Музыка этого композитора объединяет людей и вошла в историю мировой классики.

Tynda Music — это музыкальный проект, цель которого — вдохновлять и культурно просвещать через живое исполнение. Основная идея проекта заключается в том, чтобы сделать высокую музыку и музыкантов мирового уровня доступными для широкой аудитории.