Ludovico Einaudi 2.0 в Алматы

О концерте

Музыка Людовико Эйнауди в Алматы

Камерный ансамбль Tynda Music представит вашему вниманию уникальную программу, посвященную творчеству великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди. В Алматы прозвучат одни из самых известных произведений этого выдающегося итальянского композитора в новой интерпретации.

Людовико Эйнауди — одна из знаковых фигур неоклассического направления в музыке. Его талант сделал его одним из наиболее востребованных композиторов современности. Эйнауди также известен своей музыкой к фильму «1+1», который завоевал любовь зрителей по всему миру. Музыка этого композитора объединяет людей и вошла в историю мировой классики.

Tynda Music — это музыкальный проект, цель которого — вдохновлять и культурно просвещать через живое исполнение. Основная идея проекта заключается в том, чтобы сделать высокую музыку и музыкантов мирового уровня доступными для широкой аудитории.

Tynda music

24 марта вторник
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

ANNA ASTI в Алматы
Поп
ANNA ASTI в Алматы
8 марта в 20:00 Almaty Arena
от 20000 ₽
David Garrett в Алматы
Живая музыка Классическая музыка Рок Фолк
David Garrett в Алматы
2 апреля в 20:00 Дворец Республики
Билеты
LIFELOVER в Алматы
Кавер Тяжелый рок
LIFELOVER в Алматы
24 апреля в 19:00 Клуб «Жесть»
от 17000 ₽
