Спектакль Лудильщики (на лакском языке с переводом)

Социальная драма о жизни и борьбе простых людей

«Лудильщики» — пьеса первого дагестанского драматурга Гаруна Саидова, написанная в 1914 году, которая до сих пор остаётся актуальной. Это социальная драма о лакских кустарях, пытающихся вырваться из круга безысходной бедности и жестоких жизненных условий. Пьеса, поднявшая острые социальные вопросы, ознаменовала рождение дагестанской классической драматургии и продолжает находить отклик у современных зрителей.

Конфликт и драма борьбы

В основе пьесы лежит напряженный социальный конфликт, через который автор мастерски раскрывает драматизм жизни героев. Главная мысль произведения заключается в том, что существующая политическая и экономическая система не способна решить насущные проблемы простых людей. Каждый персонаж пьесы обладает яркими чертами и индивидуальным мировоззрением, что делает их образы живыми и запоминающимися.

Современная адаптация

Несмотря на то, что пьесе уже более ста лет, проблема "маленького человека", поднятая Саидовым, актуальна и в наши дни. Современная адаптация режиссёра Пати Махачевой позволит зрителям по-новому взглянуть на классику, сохранив её остроту и эмоциональный накал.

Приглашаем на спектакль о надежде, борьбе и человеческом достоинстве!