Lucky Rock 2026
18+
О концерте

Летний фестиваль Lucky Rock от Ильи Шефа: новые имена и яркие выступления

Приготовьтесь к летнему фестивалю от Ильи Шефа! Участники 2025 года уже определены, и среди них: Аня из Питера, Dругой Ветер, Ловитура и Созвездие N. Этот фестиваль станет настоящим событием для всех ценителей театрального искусства.

Ведущий фестиваля

Ведущим фестиваля станет харизматичный Андрей Куренков, который уже зарекомендовал себя на радио «Наше Радио Москва». Мы уверены, что его присутствие добавит особое очарование всему мероприятию.

Заглянем в будущее

Готовьтесь, 2026 год обещает быть еще более мощным и ярким! Первые участники следующего года будут объявлены 13 марта, а среди них уже можно ожидать сюрпризов. Не пропустите возможности быть в центре театральных событий!

Первый участник фестиваля Lucky Rock 2026

С радостью сообщаем, что первым участником фестиваля станет Операция Пластилин! Следите за нашими обновлениями, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего события.

Счастливчики, готовьтесь к незабываемым встречам и эмоциям в мире театра!

Купить билет на концерт Lucky Rock 2026

Помощь с билетами
В других городах
Июль
18 июля суббота
17:00
Муздвор Санкт-Петербург, Фучика, 2, ТРЦ «Рио»
от 1200 ₽

