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Lucky horse
Билеты от 700₽
Киноафиша Lucky horse

Lucky horse

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте

Специальный акустический концерт группы «LUCKY HORSE»

7 ноября в пабе «O’Connell’s» в Москве состоится уникальное акустическое выступление группы «LUCKY HORSE». Эта группа известна своими разнообразными музыкальными проектами, среди которых панк-кавер-группа и англоязычный проект «Lucky Horse Red».

Хотя жанр и репертуар конкретного выступления пока не подтверждены, паб «O’Connell’s» славится своими концертами, на которых звучат рок- и кавер-композиции. Гостей ожидают хиты русского рока и панк-рока, которые создадут атмосферу незабываемого вечера.

Приходите поддержать группу «LUCKY HORSE» и насладиться любимыми мелодиями в уютной атмосфере паба.

Купить билет на концерт Lucky horse

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Ноябрь
7 ноября суббота
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 700 ₽

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