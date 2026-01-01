Специальный акустический концерт группы «LUCKY HORSE»

7 ноября в пабе «O’Connell’s» в Москве состоится уникальное акустическое выступление группы «LUCKY HORSE». Эта группа известна своими разнообразными музыкальными проектами, среди которых панк-кавер-группа и англоязычный проект «Lucky Horse Red».

Хотя жанр и репертуар конкретного выступления пока не подтверждены, паб «O’Connell’s» славится своими концертами, на которых звучат рок- и кавер-композиции. Гостей ожидают хиты русского рока и панк-рока, которые создадут атмосферу незабываемого вечера.

Приходите поддержать группу «LUCKY HORSE» и насладиться любимыми мелодиями в уютной атмосфере паба.