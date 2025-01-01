Меню
Lucky Band Night. Проведём клубный вечер вместе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Lucky Band Night. Проведём клубный вечер вместе

Lucky Band Night. Проведём клубный вечер вместе

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый концерт от LUCKY BAND

Приготовьтесь к музыкальному вечеру, который вы не забудете! 12 ноября на сцене Центрального Дома Художников пройдет потрясающий концерт LUCKY BAND — трио профессиональных вокалистов, участника известных телешоу.

О группе

LUCKY BAND состоит из талантливых артистов, которые стали известными благодаря своим выступлениям в таких проектах, как «Голос» и «Песни на ТНТ». Они также принимали участие в музыкальных фестивалях, включая Таврида Арт, и других значимых творческих событиях.

Репертуар

В программу вечера войдут современные хиты и мировая классика, которые дарят зрителям непередаваемые эмоции. Лук и вокальное исполнение создает уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Почему стоит посетить концерт?

Приходите насладиться живым исполнением, которое поднимет настроение и позволит погрузиться в мир музыки. Не упустите возможность увидеть спортсменов и музыкантов в одном концерте — это будет поистине незабываемое шоу!

Билеты уже в продаже. Спешите получить свои места на этом музыкальном празднике!

Купить билет на концерт

Расписание

4 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

