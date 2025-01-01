Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лучший Самый День
Билеты от 0₽
Киноафиша Лучший Самый День

Лучший Самый День

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт в Москве: Лучший день с панк-рок группой

Не упустите возможность узнать о спектакле, который подарит незабываемые эмоции. Российская панк-рок группа «Лучший Самый День» представит свой новый концерт в Москве. Это уникальное событие привлечет внимание не только фанатов жанра, но и всех, кто ценит живую музыку и заряд положительной энергии.

Перформанс, полный энергии

Группа «Лучший Самый День» славится своими яркими выступлениями и мощной энергетикой. Их песни проникают в самое сердце и заставляют задуматься о важных вещах. Концерт обещает быть динамичным, с узнаваемыми хитами и новыми треками, которые уже успели завоевать симпатии слушателей.

Приходите, чтобы стать частью этого незабываемого концерта и зарядиться энергией панк-рока!

Купить билет на концерт Лучший Самый День

Помощь с билетами
Апрель
25 апреля суббота
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11

В ближайшие дни

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
10 января в 18:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Instrumental Jazz
6+
Джаз
Instrumental Jazz
20 декабря в 19:00 Jam Club
от 1500 ₽
6+
Классическая музыка
Византийский хор "Аксион Естин"
19 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше