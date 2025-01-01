Меню
Лучший Новый год
Киноафиша Лучший Новый год

Спектакль Лучший Новый год

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Новогодний спектакль для взрослых

Задумайтесь о своих новогодних воспоминаниях. Вы помните свой самый счастливый Новый год? А самый ужасный? Для многих самые яркие воспоминания связаны с детством. Как утверждают психологи, всё хорошее берёт начало именно там.

Когда мы были маленькими, ёлка казалась зелёнее, огоньки мигали ярче, а вкус оливье был незабываемым. Однако с возрастом к празднику добавляются новые сложности. Взрослым нужно следовать традициям, но не забывать о главном — быть по-настоящему счастливыми в этот волшебный день.

Что если магия праздника не зависит от привычных ритуалов, а всего лишь от нашего выбора? Возможно, раз в году стоит остановиться и вернуться к себе, проявить искренность перед собой и сделать выбор, который будет отражать наши настоящие желания, а не давние привычки.

Не упустите возможность перезагрузить свои новогодние традиции и создать новый смысл праздника. Уходите от стереотипов и создавайте новогодние воспоминания, которые будут дороги вам, а не обществу.

Декабрь
Январь
31 декабря среда
14:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
2 января пятница
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
3 января суббота
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
4 января воскресенье
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
5 января понедельник
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
6 января вторник
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
7 января среда
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽
8 января четверг
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽

