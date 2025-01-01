Меню
Лучшие песни KISS в акустике
Билеты от 800₽
Лучшие песни KISS в акустике

Лучшие песни KISS в акустике

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Вечер с музыкой KISS: от хитов до редких жемчужин

Если вы думали, что группа KISS известна лишь песней «I Was Made for Lovin' You», у вас есть шанс открыть для себя целый мир их музыки. А если вы уже знакомы с их творчеством, этот вечер станет настоящим источником вдохновения.

Четверо музыкантов – трое участников винтажной рок-группы Скейлз и один из команды iZZoTop – соберутся в «Кошелёк Джина Симмонса». Они исполнят как легендарные хиты, так и более редкие композиции из репертуара KISS. Как настоящие поклонники группы, музыканты создадут atmospheres, которая перенесет зрителей в мир рок-н-ролла.

Приходите насладиться не только музыкой, но и уникальной атмосферой, которой пропитаны песни KISS. Вы сможете узнать много нового о культовом рок-феномене и насладиться живым исполнением любимых мелодий.

Купить билет на концерт Лучшие песни KISS в акустике

Февраль
5 февраля четверг
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 800 ₽

