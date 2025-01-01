Лучшие мелодии зарубежной эстрады

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Эстрадно-симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, который представит программу, насыщенную самыми известными мелодиями зарубежной эстрады. В этот вечер вы услышите произведения таких композиторов, как:
Художественный руководитель и дирижер оркестра — Андрей Медведев, который известен своим мастерством и творческим подходом к интерпретации классических произведений.
Продолжительность программы составит 1 час 30 минут без антракта. Это отличная возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов и погрузиться в атмосферу романтики и вдохновения.
Такой концерт — это не только возможность насладиться великолепной музыкой, но и шанс провести вечер в компании единомышленников, которые ценят искусство и эстетику. Не пропустите!