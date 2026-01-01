Лучшие хиты Битлз. The Beatlove с камерным оркестром

Трибьют-шоу «The BeatLove»: возвращение в эпоху Битломании

Трибьют-шоу «The BeatLove» (Битлав) — это первый и единственный в России официальный трибьют группы «The Beatles» (Битлз), признанный правообладателями. Группа не имеет аналогов в стране, так как не только мастерски исполняет бессмертные хиты великолепной четверки, но и воссоздает на сцене атмосферу концертной магии легендарных «The Beatles» (Битлз).

Каждое выступление «The BeatLove» тщательно подготовлено: музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты точно соответствуют оригиналу, а сценические движения поставлены опытными преподавателями, работавшими на известных ТВ-проектах. Голоса и мимика исполнителей также скопированы с большим вниманием к деталям.

В октябре 2014 года группа получила официальное разрешение от российского представительства компании Sony/ATV Music Publishing (Сони/АТВ Музыкальная Публикация) на исполнение песен «The Beatles» (Битлз).

Участие в мировых фестивалях

«The BeatLove» является резидентом крупнейших мировых Битлз-фестивалей:

BeatleWeek (Великобритания), («Битвик»)

Beatles Night Wasquehal (Франция), («Ночь Битлз Васкехал»)

Helsinki Beatles Weekend (Финляндия), («Хельсинки Битлз Викенд»)

Фестиваль музыки The Beatles (Битлз) (Россия)

Концерты и гастроли

За плечами коллектива 24 концерта в Испании, выступления на Кипре, в Латвии, Белоруссии, Казахстане и многочисленные гастроли по России — от Калининграда до Владивостока. Дважды они выступали с эксклюзивной программой «The Beatles Symphonic Show» с участием симфонического оркестра «Глобалис» в Москве (Крокус, 2020 и Международный Дом Музыки, 2021).

Участие в телепрограммах

Музыканты «The BeatLove» принимали участие в телешоу «Битва каверов» на СТС и являются постоянными гостями программ «Доброе утро» на Первом канале и «Настроение» на ТВЦ.

Выступление «The BeatLove» — это незабываемое шоу, которое позволит вам вновь прочувствовать атмосферу битломании 60-х годов.