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Лучшие хиты АВВА с оркестром
Киноафиша Лучшие хиты АВВА с оркестром

Лучшие хиты АВВА с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка ABBA в исполнении петербургских артистов

Погрузитесь в мир незабываемых мелодий и искренних текстов, которые подарила группа ABBA. В этот вечер со сцены прозвучат легендарные хиты, такие как Mamma Mia, Money, Money, Money и The Winner Takes It All. Эти песни поистине стали классикой, милой сердцу многим слушателям, вызывая самые светлые воспоминания.

Хотя ABBA известна во всем мире, их музыка — это больше, чем просто западный поп. Искренние тексты, мелодичный звук и безупречная гармония голосов сделали их композиции настоящими шедеврами. Дайте волю своим эмоциям и подпевайте вместе с артистами!

Таланты сцены

Насладитесь выступлением выдающихся петербургских музыкантов: Анастасии Сазоновой, Марины Илюньчевой и Антона Малинена. Они будут сопровождаться эстрадным оркестром под управлением Александра Козлова. Каждый из них вносит свой уникальный стиль и энергию, создавая атмосферу праздника.

Новая интерпретация классики

Знакомые хиты зазвучат по-новому, сохраняя ту искренность и глубину, за которую их так любят миллионы. Это тёплое и искреннее признание в любви к творчеству ABBA обязательно станет главным музыкальным событием вечера.

Не упустите возможность подарить себе незабываемый вечер музыки, которая никогда не выходит из моды и продолжает делать людей счастливыми.

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В других городах
Август
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