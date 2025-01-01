Спектакль Лучшевсехний папа, или Краденое солнце

По пьесе об истории жизни и творчества Корнея Чуковского

14 февраля 2025 года на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева состоится премьера нового спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце». Этот проект основан на пьесе современного драматурга Ирины Васьковской, написанной по заказу режиссера.

Сюжет и персонажи

Спектакль расскажет трогательную историю о жизни и творчестве известного детского писателя Корнея Чуковского. В центре повествования — две главные фигуры: Папа, олицетворяющий Корнея Чуковского, и его Дочь Мура, которая сильно заболела. Через их взаимодействие зритель станет свидетелем столкновения детского и взрослого миров.

Реальность в этом спектакле тесно переплетается с вымыслом. На сцене появятся знакомые с детства персонажи, созданные фантазией Чуковского: Доктор Айболит, Бармалей и Крокодил. Эти образы добавят волшебства и ярких эмоций в историю, демонстрируя, как миры отца и дочери преобразуются под действием фантазии.

Создатели спектакля

Режиссером спектакля выступает Иван Миневцев, главный режиссер Челябинского молодежного театра и выпускник ГИТИСа. Художник Варвара Иваник также внесла свой вклад, представив эскизы костюмов и макет декораций, которые были одобрены руководством театра и цехами.

«Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» станет первой постановкой Ивана Миневцева в ТЮЗе, и его работа обещает быть ярким и запоминающимся событием в театральной жизни города.

Не упустите возможность погрузиться в мир детства и волшебства — приходите на премьеру!