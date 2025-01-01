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Киноафиша Лучшевсехний папа, или Краденое солнце

Спектакль Лучшевсехний папа, или Краденое солнце

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

По пьесе об истории жизни и творчества Корнея Чуковского

14 февраля 2025 года на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева состоится премьера нового спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце». Этот проект основан на пьесе современного драматурга Ирины Васьковской, написанной по заказу режиссера.

Сюжет и персонажи

Спектакль расскажет трогательную историю о жизни и творчестве известного детского писателя Корнея Чуковского. В центре повествования — две главные фигуры: Папа, олицетворяющий Корнея Чуковского, и его Дочь Мура, которая сильно заболела. Через их взаимодействие зритель станет свидетелем столкновения детского и взрослого миров.

Реальность в этом спектакле тесно переплетается с вымыслом. На сцене появятся знакомые с детства персонажи, созданные фантазией Чуковского: Доктор Айболит, Бармалей и Крокодил. Эти образы добавят волшебства и ярких эмоций в историю, демонстрируя, как миры отца и дочери преобразуются под действием фантазии.

Создатели спектакля

Режиссером спектакля выступает Иван Миневцев, главный режиссер Челябинского молодежного театра и выпускник ГИТИСа. Художник Варвара Иваник также внесла свой вклад, представив эскизы костюмов и макет декораций, которые были одобрены руководством театра и цехами.

«Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» станет первой постановкой Ивана Миневцева в ТЮЗе, и его работа обещает быть ярким и запоминающимся событием в театральной жизни города.

Не упустите возможность погрузиться в мир детства и волшебства — приходите на премьеру!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
13:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
12 августа в 14:30 Karlsson Haus на Кирочной
от 1300 ₽
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
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Иммерсивный
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
4 августа в 20:00 Анненкирхе
от 6000 ₽
Французский поцелуй
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Танцевальный
Французский поцелуй
18 сентября в 19:00 Выборгский ДК
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