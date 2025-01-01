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Лучшее за неделю. Стендап
Киноафиша Лучшее за неделю. Стендап

Лучшее за неделю. Стендап

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лучшее за неделю: настоящий стендап в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «Лучшее за неделю», которое пройдет в клубе «Ринго» в Краснодаре. Это возможность увидеть самых смешных комиков, которые были признаны лучшими по итогам минувшей недели. Каждый раз программа обновляется, и вы можете быть уверены — скучать не придется!

Что вас ждет?

На сцене выступают только те комики, которые показали себя с наилучшей стороны на предыдущих выступлениях. Это значит, что вы увидите только самые смешные номера и остроумные шутки. Поддержите любимых артистов и наслаждайтесь атмосферой живого выступления!

Интересные факты

  • Стендап стал популярным благодаря многим известным комикам, которые начали свои карьеры именно на таких площадках.
  • Клуб «Ринго» известен своими талантливыми артистами и уютной атмосферой, что делает его идеальным местом для вечера смеха.

Когда и где?

Шоу пройдет в клубе «Ринго» в Краснодаре. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Подробности и покупка билетов доступны на сайте клуба.

Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива — мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 27 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 600 ₽
Краснодар, 3 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
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