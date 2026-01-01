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Лучшее в мире привидение, или Укротитель домашних мучительниц
Киноафиша Лучшее в мире привидение, или Укротитель домашних мучительниц

Спектакль Лучшее в мире привидение, или Укротитель домашних мучительниц

Постановка
Коляда-театр 0+
Режиссер Ксения Копарулина, Евгений Чистяков
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Любимый детский спектакль в Коляда-театре

«Лучшее в мире привидение, или Укротитель домашних мучительниц» — это сказка в одном действии, которая порадует зрителей своим возвращением на сцену Коляда-театра. Знаменитый спектакль, долгожданный маленькими зрителями, вновь вошел в репертуар, теперь с обновленным актерским составом. Этот момент стал настоящим событием для театра!

Действующие лица

  • Мужчина, который взлетает
  • Маленький хулиган
  • Злая воспитательница

Что ожидать от спектакля

На этом спектакле выросли многие зрители, и теперь они могут прийти в театр вместе со своими детьми, чтобы вновь окунуться в мир волшебства и фантазий. Музыка, танцы и озорные проделки — всё это сделает вечер незабываемым.

Тайна Взлетающего мужчины

Кто же такой Взлетающий мужчина? Возможно, он олицетворяет наше детство — прекрасное и неповторимое. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории и разделить радость с новыми поколениями!

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