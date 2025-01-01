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Лучшее: Сергей Пенкин
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Лучшее: Сергей Пенкин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сергей Пенкин: «Лучшее за 35 лет»

Имя Сергея Пенкина давно стало символом российской эстрады. Его новая программа, название которой говорит само за себя, обещает удивить зрителей неповторимым сочетанием старых хитов и современных ритмов.

Что ожидать от концерта?

В программе прозвучат полюбившиеся многим песни, впервые исполненные артистом много лет назад. Но не спешите думать, что всё останется в привычном звучании: Пенкин представит их в неожиданных, стильных и модных аранжировках. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где каждый номер станет сюрпризом.

Сценография и атмосфера

Обновленная сценография впечатлит зрителей своей красочностью и масштабностью. Каждый элемент будет продуман до мелочей, чтобы создать уникальную атмосферу. Как и всегда, эта встреча с Сергеем Пенкиным не оставит вас равнодушными.

Не упустите возможность!

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и ярким впечатлениям! Концерт обещает стать настоящим зрелищным перфомансом, который запомнится надолго своим послевкусием.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 10 ноября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 2500 ₽
Ростов-на-Дону, 11 ноября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Лучшее: Сергей Пенкин Лучшее: Сергей Пенкин Лучшее: Сергей Пенкин Лучшее: Сергей Пенкин

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