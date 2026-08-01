Лучшее. Любимое. Для Вас

Концерт классической музыки с участием признанных артистов

Муниципальный Концертный Зал приглашает на концерт с участием заслуженного артиста Краснодарского края Самвела Айрапетяна (скрипка) и лауреата международных конкурсов Екатерины Рыбальской (фортепиано). Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки.

В программе концерта представлены произведения композиторов разных эпох и направлений. Музыкальное представление охватывает спектр стилей, начиная от барокко и заканчивая современными композиций. Зрителей ждет изысканная программа, в которой классика нежно переплетается с национальными мотивами и романтические мелодии встречаются с современными творениями.

Концерт станет отличной возможностью насладиться великолепием музыки и открыть для себя новые грани привычных стилей. Приходите и погружайтесь в мир звуков и эмоций! Это событие будет интересно как любителям классики, так и тем, кто ценит разнообразие музыкальных традиций.