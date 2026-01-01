В Ростове-на-Дону состоится большой сольный концерт Лучнадежды, где гости смогут насладиться как известными хитами, так и свежими композициями с нового альбома. Концерт пройдет в клубе Родня и станет настоящим праздником для поклонников артиста и любителей душевных музыкальных вечеров.
На мероприятии зрители услышат любимые песни Лучнадежды, а также новые треки, которые можно будет исполнить вместе с исполнителем. Это истинно душевная встреча, которая не оставит равнодушными всех присутствующих.
Концерт имеет возрастное ограничение 18+, поэтому при входе обязательно наличие паспорта или другого документа, удостоверяющего совершеннолетие.
Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося события!