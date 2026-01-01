Сольный концерт Лучнадежды в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоится большой сольный концерт Лучнадежды, где гости смогут насладиться как известными хитами, так и свежими композициями с нового альбома. Концерт пройдет в клубе Родня и станет настоящим праздником для поклонников артиста и любителей душевных музыкальных вечеров.

Что ждать на концерте

На мероприятии зрители услышат любимые песни Лучнадежды, а также новые треки, которые можно будет исполнить вместе с исполнителем. Это истинно душевная встреча, которая не оставит равнодушными всех присутствующих.

Важно знать

Концерт имеет возрастное ограничение 18+, поэтому при входе обязательно наличие паспорта или другого документа, удостоверяющего совершеннолетие.

Расписание

18:30 — Meet & Greet (проход без очереди)

19:10 — общий вход

20:00 — начало концерта

Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося события!