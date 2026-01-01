Оповещения от Киноафиши
Лучнадежды

О концерте

Сольный концерт Лучнадежды в Екатеринбурге

Екатеринбург готовится к долгожданному сольному концерту певицы Лучнадежды. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, где зрителей ожидают не только уже известные хиты, но и новые композиции с последнего альбома.

На концерте вы сможете встретиться с артисткой на специальной встрече Meet&Greet. Для тех, кто хочет попасть на встречу без очереди, вход начнется в 18:00, а общий вход откроется в 18:30. Главное событие начнется в 19:30, и это будет уникальная возможность услышать новые песни в живом исполнении.

Не упустите шанс стать частью этой душевной встречи! Напоминаем, что концерт предназначен для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт Лучнадежды

В других городах
Март
Апрель
9 марта понедельник
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 2200 ₽
3 апреля пятница
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1800 ₽
4 апреля суббота
18:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 1800 ₽
7 апреля вторник
19:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 1800 ₽
9 апреля четверг
19:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 1800 ₽
10 апреля пятница
19:00
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
от 1800 ₽

