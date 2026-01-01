Сольный концерт Лучнадежды в Екатеринбурге

Екатеринбург готовится к долгожданному сольному концерту певицы Лучнадежды. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, где зрителей ожидают не только уже известные хиты, но и новые композиции с последнего альбома.

На концерте вы сможете встретиться с артисткой на специальной встрече Meet&Greet. Для тех, кто хочет попасть на встречу без очереди, вход начнется в 18:00, а общий вход откроется в 18:30. Главное событие начнется в 19:30, и это будет уникальная возможность услышать новые песни в живом исполнении.

Не упустите шанс стать частью этой душевной встречи! Напоминаем, что концерт предназначен для зрителей старше 18 лет.