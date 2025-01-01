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Лучнадежды
Билеты от 1200₽
Киноафиша Лучнадежды

Лучнадежды

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Лучнадежды: новое звучание и знакомые хиты

9 ноября в Москве пройдет первый сольный концерт Лучнадежды. На этой значимой музыкальной встрече зрители смогут насладиться как старыми хитами, так и новыми композициями, которые были выпущены в этом году.

Лучнадежда: символ нового поколения хип-хопа

Лучнадежда — это не просто исполнительница, а настоящий символ нового поколения в хип-хопе. Она смело экспериментирует со звучанием и делится своими мыслями с аудиторией. Её музыка отражает современную реальность, а голос становится манифестом для молодежи.

Где и когда?

Встречаемся 9 ноября в TwentyOneClub. Концерт рассчитан на зрителей старше 18 лет.

Не пропустите!

Этот концерт обещает стать ярким событием в музыкальной жизни столицы. Приходите, чтобы услышать, как Лучнадежда сочетает знакомые мелодии с новыми идеями и ритмами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Twenty One Club Москва, Н.Арбат, 21
19:00 от 1200 ₽

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