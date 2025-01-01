Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучик
Киноафиша Лучик

Спектакль Лучик

16+
Режиссер Руслан Иванов
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Я говорю об осени в душе, голубом тюльпане и цирковых артистах. А ещё сравниваю любовь с игрой в пинг-понг.Но где же в этом всём я настоящий:В пульсе подъездной лампочки или блике солнечного луча?В больничной палате или или коридоре, что ведёт в осенний чудо-лес?В распахнутом окне или маленькой квартире гастролирующего мима?Наверное, каждый из нас должен найти свой ответ, но придётся взглянуть туда, где, казалось бы, не выйдет ничего рассмотреть: в бесконечно долгую и холодную ночь.В конце которой непременно должно взойти солнце. Да?

Купить билет на спектакль Лучик

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
18 октября суббота
19:00
Театральная платформа «Прачка» Самара, Фрунзе, 87/89
от 650 ₽

Фотографии

Лучик Лучик

В ближайшие дни

Касатка
16+
Драма Классическая драма
Касатка
16 октября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Как заяц страх победил
0+
Опера Детский
Как заяц страх победил
26 октября в 13:00 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Анна Егоян. Триггер
12+
Творческий вечер
Анна Егоян. Триггер
21 октября в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше