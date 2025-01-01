Спектакль Лучик

Я говорю об осени в душе, голубом тюльпане и цирковых артистах. А ещё сравниваю любовь с игрой в пинг-понг.Но где же в этом всём я настоящий:В пульсе подъездной лампочки или блике солнечного луча?В больничной палате или или коридоре, что ведёт в осенний чудо-лес?В распахнутом окне или маленькой квартире гастролирующего мима?Наверное, каждый из нас должен найти свой ответ, но придётся взглянуть туда, где, казалось бы, не выйдет ничего рассмотреть: в бесконечно долгую и холодную ночь.В конце которой непременно должно взойти солнце. Да?