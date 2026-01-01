Оповещения от Киноафиши
Концерт «ЛСП»: новые грани белорусской музыки

Концерт «ЛСП» — это не просто выступление, а уникальное событие в мире белорусского музыкального искусства. Проект, сформированный вокруг харизматичного фронтмена Олега Савченко, исследует границы между речитативом, танцевальной электроникой и поп-музыкой.

Поэтические истории и музыкальные эксперименты

Олег Савченко известен своим мастерством в создании сложных поэтических нарративов. Его тексты часто переплетают завораживающие образы с темами экзистенциального кризиса, романтической деградации и фатализма. Это делает каждую песню не просто мелодией, а настоящей художественной историей.

На пути к успеху: «Tragic City» и его резонанс

Релиз альбома «Tragic City» в 2017 году стал важной вехой в карьере группы и был признан лучшей русскоязычной записью года по версии рэп-портала The Flow. Этот альбом привлек внимание не только своими музыкальными аспектами, но и глубиной содержимого.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт «ЛСП» обещает подарить зрителям уникальные эмоции и переживания, которые станут важной частью культурного ландшафта.

Март
Апрель
Май
5 марта четверг
20:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽
31 марта вторник
20:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1900 ₽
2 апреля четверг
20:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 1900 ₽
3 апреля пятница
20:00
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 1900 ₽
24 апреля пятница
19:00
Кроп Арена Волгоград, Университетский проспект, 107 (Торговый центр «Акварель»)
от 1900 ₽
30 мая суббота
20:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 1600 ₽
31 мая воскресенье
20:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 2000 ₽

