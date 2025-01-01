Меню
ЛСП
Киноафиша ЛСП

ЛСП

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний концерт ЛСП в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный музыкальному искусству! 28 августа состоится большой летний концерт популярной группы ЛСП, который пройдет в самом сердце Санкт-Петербурга. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей живой музыки.

Участие живого бэнда

Концерт обещает удивить зрителей мощным звучанием. Мы подготовили для вас все самые любимые хиты ЛСП, исполненные под живой звук. Это уникальная возможность насладиться музыкальным искусством в сочетании с атмосферой летнего вечера под открытым небом.

Вдохновение и креатив

ЛСП — это не просто группа, это целая музыкальная культура. Их песни затрагивают важные темы, а каждый концерт наполняется особой энергетикой и эмоциями. Вы сможете насладиться не только музыкой, но и атмосферой общения с артистами и поклонниками.

Где и когда

Концерт пройдет 28 августа во Дворе Гостинки. Начало в 19:30. Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании хитов, которые зажгут летнюю ночь!

Мы ждём вас на летнем концерте ЛСП! Подарите себе праздник музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2800 ₽

Фотографии

ЛСП

