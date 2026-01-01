ЛРК Трио: Новый взгляд на джаз

ЛРК Трио – это не просто джазовое трио. Пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов, работающие в тандеме уже 10 лет, успешно сочетают в своей игре элементы различных музыкальных жанров: от академической музыки до современного звучания.

Их творчество не позволяет забыть, что музыканты происходят из России, и основываются на богатом наследии отечественной музыкальной культуры. Это современный джаз, который всегда актуален, но при этом крепко опирается на традиции, известные всему миру.

С 2017 по 2020 год ЛРК Трио стало одним из самых экспортируемых российских джазовых ансамблей. Их гастрольные маршруты охватили множество стран, включая Бельгию, Нидерланды, Польшу, Эстонию, Швейцарию, США, Японию, Корею, Португалию, Германию, Великобританию и Норвегию. Не раз ансамбль выступал на российских и международных фестивалях, завоевывая любовь публики.

Музыканты сотрудничали с такими звездами джаза, как Marcus Miller, Gregory Porter и Randy Brecker, что подчеркивает их мастерство и высокий статус на музыкальной сцене. Записи тройки издаются в России на лейбле Butman Music Records, а на международном рынке их музыку представляет норвежский лейбл Losen Records.

В 2017 году альбом "If You Have a Dream" был назван Джазовым альбомом года Российским союзом музыкальных критиков. Он также представил ансамбль в списке рекомендованных записей европейских джазовых журналов и принес спецприз жюри на конкурсе Made in New York.

Новый альбом "Prayer" вышел в начале ноября 2022 года и станет важной частью программы, которая прозвучит на сцене Клуба. Не упустите возможность услышать уникальное звучание ЛРК Трио!