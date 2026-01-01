Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ложное солнце
Киноафиша Ложное солнце

Спектакль Ложное солнце

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О спектакле

Фантастическая история о мотивам повести В. Пелевина «Затворник и Шестипалый»

Спектакль «Ложное солнце» создан по мотивам повести В. Пелевина «Затворник и Шестипалый». Эта фантастическая история затрагивает глубокие темы осознания себя и своей жизни. Главный герой, выбравшись на мгновение из привычной оболочки, понимает, что его существование не является собственным — он лишь наблюдатель за чужой жизнью.

Режиссер спектакля С. Еремин, который уже зарекомендовал себя благодаря успешным постановкам «Затворник и Шестипалый» и «Преображение», создал незабываемую атмосферу, наполненную загадками и интригами.

Технические особенности

Кроме увлекательного сюжета, «Ложное солнце» привлекает зрителей необычными декорациями и световыми эффектами. Это визуальное оформление помогает украсить нить повествования, создавая уникальную атмосферу таинственности.

Кому будет интересно?

Спектакль привлечет любителей фантастики и тех, кто ищет ответы на сложные вопросы о жизни. Если вы цените театральные постановки, которые заставляют задуматься о смысле бытия, то «Ложное солнце» станет для вас замечательным выбором.

Купить билет на спектакль Ложное солнце

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
16:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Ложное солнце Ложное солнце

В ближайшие дни

Пропасть
16+
Драма
Пропасть
28 марта в 18:00 Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
от 1000 ₽
Кодекс курильщика
18+
Драма Современная драма
Кодекс курильщика
15 марта в 19:00 Центр театрального мастерства
от 1200 ₽
Горький. Детство
12+
Драма
Горький. Детство
20 марта в 18:30 Арт-клуб «Маяковка, 10»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше