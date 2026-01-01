Спектакль, посвященный памяти великой русской актрисы Инны Чуриковой и выдающегося режиссера Глеба Панфилова, обещает стать значимым событием театральной жизни.
На сцене зрителей ждут:
Спектакль является сценической версией Глеба Панфилова, созданной по мотивам повести Алехандро Касоны. Он поднимает сложные вопросы:
Эти вопросы стали для создателей спектакля отправной точкой. Теперь, когда работа завершена, они переходят к зрителям, оставляя их с размышлениями.
Мы уверены, что спектакль поможет каждому найти свой ответ на эти непростые вопросы. Приходите на премьеру и станьте частью этого глубокого и волнующего театрального опыта.