Спекталкь по повести Алехандро Касоны памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Спектакль, посвященный памяти великой русской актрисы Инны Чуриковой и выдающегося режиссера Глеба Панфилова, обещает стать значимым событием театральной жизни.

В ролях

На сцене зрителей ждут:

Анна Якунина — Народная артистка РФ, «Театр Ленком Марка Захарова»

Сергей Юшкевич — Заслуженный артист РФ, театр «Современник»

Сергей Яковлев

Инна Пиварс

Олег Кныш

Дмитрий Мальцев

Ясмин Мамаева

Марианна Шульц

Сюжет и вопросы

Спектакль является сценической версией Глеба Панфилова, созданной по мотивам повести Алехандро Касоны. Он поднимает сложные вопросы:

Может ли ложь быть во спасение?

Можно ли ложью спасти человека?

Эти вопросы стали для создателей спектакля отправной точкой. Теперь, когда работа завершена, они переходят к зрителям, оставляя их с размышлениями.

Надеемся на отклик зрителей

Мы уверены, что спектакль поможет каждому найти свой ответ на эти непростые вопросы. Приходите на премьеру и станьте частью этого глубокого и волнующего театрального опыта.