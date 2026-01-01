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Ложь во спасение
Киноафиша Ложь во спасение

Спектакль Ложь во спасение

Достойная мелодрама в память Инны Чуриковой и Глеба Панфилова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спекталкь по повести Алехандро Касоны памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Спектакль, посвященный памяти великой русской актрисы Инны Чуриковой и выдающегося режиссера Глеба Панфилова, обещает стать значимым событием театральной жизни.

В ролях

На сцене зрителей ждут:

  • Анна Якунина — Народная артистка РФ, «Театр Ленком Марка Захарова»
  • Сергей Юшкевич — Заслуженный артист РФ, театр «Современник»
  • Сергей Яковлев
  • Инна Пиварс
  • Олег Кныш
  • Дмитрий Мальцев
  • Ясмин Мамаева
  • Марианна Шульц

Сюжет и вопросы

Спектакль является сценической версией Глеба Панфилова, созданной по мотивам повести Алехандро Касоны. Он поднимает сложные вопросы:

  • Может ли ложь быть во спасение?
  • Можно ли ложью спасти человека?

Эти вопросы стали для создателей спектакля отправной точкой. Теперь, когда работа завершена, они переходят к зрителям, оставляя их с размышлениями.

Надеемся на отклик зрителей

Мы уверены, что спектакль поможет каждому найти свой ответ на эти непростые вопросы. Приходите на премьеру и станьте частью этого глубокого и волнующего театрального опыта.

Режиссер
Глеб Панфилов
В ролях
Анна Якунина
Анна Якунина
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
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