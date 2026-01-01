Спектакль Ложь на длинных ногах

Ложь на длинных ногах: комедия о человеческих слабостях

Новосибирский государственный театральный институт представляет комедию «Ложь на длинных ногах», поставленную по пьесе знаменитого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Это произведение — яркий пример классической комедии, в которой раскрываются вечные темы человеческих страстей и заблуждений.



Спектакль исполняют талантливые студенты 4 курса специализации «артист драматического театра и кино», мастерская Андрея Бутрина. Их игра обещает быть особенно живой и эмоциональной, ведь это своего рода дебют перед большой публикой.



«Ложь на длинных ногах» — это не только развлечение, но и повод задуматься о многих аспектах нашей жизни, где правда зачастую оказывается не такой уж и очевидной.