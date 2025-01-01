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Lovv66
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Lovv66

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт LOVV66: не упустите шанс!

Уже совсем скоро в вашем городе пройдет долгожданный сольный концерт популярного артиста LOVV66! Это уникальная возможность насладиться живым исполнением всех его хитов и погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника.

Звучат хиты

На концерте вы сможете услышать такие популярные треки, как «Май Май», «Samaya Pervaya», «5IVE» и «10М от дома». Каждый из них уже завоевал любовь многочисленных поклонников и стал настоящей визитной карточкой артиста.

Презентация нового альбома

Кроме того, зрителей ждет особенный момент — презентация нового альбома «Sniper». Это станет прекрасной возможностью первыми услышать свежие композиции, которые, возможно, вскоре станут новыми хитами.

Не пропустите!

Билеты уже в продаже, так что спешите забронировать свои места, чтобы стать частью этого музыкального феерии! Следите за анонсами и не упустите возможность увидеть LOVV66 на сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 22 августа
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
18:00 от 1300 ₽
Краснодар, 23 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
19:00 от 1300 ₽

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