Премьера спектакля «Ловушка» культового французского драматурга Роберта Тома

Приглашаем вас на долгожданную премьеру детективной комедии «Ловушка» культового французского драматурга Роберта Тома. Это произведение, известное своим остроумным сюжетом и захватывающими поворотами, будет представлено талантливыми актерами театра и кино.

Сюжет

Забавная история начинается с восклицания молодожена: «Это не моя жена!» — момент, когда он просыпается и понимает, что оказался в странной ситуации. Его подавленное состояние и недоумение легко могут вызвать улыбку у зрителей. «Бывает!» — с пониманием могут сказать многие, столкнувшиеся с подобными ситуациями наутро после веселой ночи.

Но что делать, если все вокруг, включая очаровательную самозванку, настаивают на том, что она и есть его законная супруга? Ситуация становится все более безумной! Сюжет развивается с молниеносной скоростью, и каждая новая сцена полна неожиданных поворотов, остроумных диалогов и забавных конфликтов, которые удержат ваше внимание от начала и до конца.

Актерский состав

Роман Васильев / Сергей Годин

Сергей Степин / Виктор Логинов / нар. арт Александр Семчев

Анна Бегунова / Анастасия Крылова / Ольга Лифенцева

Денис Косяков / Дмитрий Марин / Дмитрий Власкин

Засл. арт Владимир Долинский / нар. арт Сергей Никоненко / нар. артист Валерий Баринов

Лауреат премии «Ника» Елена Коренева / Наталья Попова / Татьяна Лютаева

Создатели

Режиссером спектакля выступает Владимир Долинский, известный своим мастерством в создании ярких театральных проектов.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события! Спектакль «Ловушка» обещает подарить вам незабываемые эмоции и заряд положительного настроения.