Ловушка для Золушки
Киноафиша Ловушка для Золушки

Спектакль Ловушка для Золушки

Постановка
Театр драматических импровизаций

О концерте/спектакле

Тайна мыса Кадэ: драма о любви и предательстве

«Жили-были когда-то давно две девочки, и была у них фея крестная...». Эти слова могут показаться безобидными, но за ними скрывается история, полная страстей и тайн. Спектакль, который пройдет в ближайшие дни, расскажет о двух девушках, чьи судьбы переплетены в вихре любви, зависти и предательства.

Когда-то они были неразлучными подругами, но со временем их отношения разрушились. Одна из них, Доменика Лои, погибла в страшном пожаре на мысе Кадэ во Франции, произошедшем ночью 4 июля. Другой девушке, Мишель Изоля, удалось выжить, но последствия трагедии стерли из ее памяти события последних лет. Теперь она живет лишь отражением чужих слов.

Мишель Изоля: загадочная наследница

Мишель, богатая наследница с эксцентричным поведением, стала объектом обсуждений. Говорят, что для нее люди – это не более чем марионетки, и она способна на многое. Но действительно ли она могла стать убийцей? Или же она сама стала жертвой обстоятельств?

Тайна, которую предстоит разгадать

Ночь 4 июля на мысе Кадэ стала поворотным моментом в жизни обеих девушек. Кто стал жертвой, а кто преступником? Как распределились роли в этой трагедии? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажутся на первый взгляд. В спектакле зрители смогут погрузиться в атмосферу загадки и напряжения, чтобы самостоятельно разгадать таинственные события.

Не пропустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который соединяет элементы драмы и триллера, заставляя задуматься о сложных вопросах жизни и человеческих отношений.

Режиссер
Федор Баличев
В ролях
Кристина Кротова
Наталья Швец
Александр Лазарев-мл.
Алексей Попенков
Павел Целиков

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

