Ловушка для одинокого мужчины
Спектакль Ловушка для одинокого мужчины

Режиссер Кайрат Куанышбаев, Алексей Шемес
Продолжительность 2 часа с антрактом 

О спектакле

Захватывающая комедия «Ловушка для одинокого мужчины»

Спектакль «Ловушка для одинокого мужчины» обещает стать настоящей находкой для любителей жанра полицейского детектива. Эта комедия наполнена интригами, загадками и неожиданными поворотами сюжета, которые не оставят зрителей равнодушными.

На сцене разыгрывается история о жажде богатства, которая заставляет героев не остановиться ни перед чем. Возмездие за их деяния неизбежно, и лихо закрученная интрига удержит зрителей в напряжении до последней минуты. Неожиданная разгадка подчас окажется просто ошеломляющей!

Действующие лица и исполнители

  • Даниэль Корбан - Нұрбол Мыңжасаров
  • Комиссар полиции - Жуман Муканов
  • Флоранс Стефани - Назым Төлеубаева, Меруерт Тажибаева
  • Марсель Тарке (кюре) - Владислав Здоров
  • Поль Бриссар (папаша Мерлуш) - Думан Талғатұлы
  • Мадам Ивон Берто (медсестра) - Татьяна Цой (Заслуженная артистка РК)

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит вас смеяться и задумываться одновременно. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этой незабываемой истории!

Купить билет на спектакль Ловушка для одинокого мужчины

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽
13 декабря суббота
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

