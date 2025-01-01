Захватывающая комедия «Ловушка для одинокого мужчины»

Спектакль «Ловушка для одинокого мужчины» обещает стать настоящей находкой для любителей жанра полицейского детектива. Эта комедия наполнена интригами, загадками и неожиданными поворотами сюжета, которые не оставят зрителей равнодушными.

На сцене разыгрывается история о жажде богатства, которая заставляет героев не остановиться ни перед чем. Возмездие за их деяния неизбежно, и лихо закрученная интрига удержит зрителей в напряжении до последней минуты. Неожиданная разгадка подчас окажется просто ошеломляющей!

Действующие лица и исполнители

Даниэль Корбан - Нұрбол Мыңжасаров

- Нұрбол Мыңжасаров Комиссар полиции - Жуман Муканов

- Жуман Муканов Флоранс Стефани - Назым Төлеубаева, Меруерт Тажибаева

- Назым Төлеубаева, Меруерт Тажибаева Марсель Тарке (кюре) - Владислав Здоров

- Владислав Здоров Поль Бриссар (папаша Мерлуш) - Думан Талғатұлы

- Думан Талғатұлы Мадам Ивон Берто (медсестра) - Татьяна Цой (Заслуженная артистка РК)

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит вас смеяться и задумываться одновременно. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этой незабываемой истории!