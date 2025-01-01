Спектакль Ловушка для одинокого мужчины

Загадка выбора в авантюрной комедии «Ловушка для одинокого мужчины»

Приглашаем вас на увлекательную авантюрную комедию, наполненную иронией и неожиданными поворотами сюжета. В центре истории — Игорь, который столкнулся с одной из главных задач в жизни: как сделать правильный выбор в браке. Его богатство и успех на первый взгляд гарантируют успех среди женских сердец, но Игорь решает проверить, кто его истинная любовь, устраивая необычные испытания для претенденток.

Однако все оказывается не так просто. К счастливому финалу нашей истории Игорь приходит, преодолевая множество препятствий и неожиданностей. «Это не моя жена!» — восклицает он, проснувшись и обнаружив рядом с собой самозванку. Эта фраза знакома многим: на утро после гремящего вечера встреча с неожиданностями — обычное дело. Но что делать, если все вокруг утверждают, что она действительно его законная супруга?

Кто автор?

Сюжет создан мастером комедийного жанра Робертом Тома, известным благодаря таким успехам, как «8 женщин» и «Ищите женщину». Спектакль обещает быть полным остроумия и захватывающих моментов, что особенно привлекательно для зрителей, любящих ироничный подход к жизни.

В ролях — звезды театра

Смотреть на сцене ожидает великолепный актерский состав:

Владимир Долинский — заслуженный артист, знакомый по ролям в «Тот самый Мюнхгаузен» и «Три мушкетера».

— заслуженный артист, знакомый по ролям в «Тот самый Мюнхгаузен» и «Три мушкетера». Елена Коренева — лауреат премии «Ника», известная по фильмам «Покровские ворота» и «Экипаж».

— лауреат премии «Ника», известная по фильмам «Покровские ворота» и «Экипаж». Сергей Годин — артист театров им. Моссовета и МХТ, участвовавший в спектаклях «Такси под прикрытием» и «Возмездие».

— артист театров им. Моссовета и МХТ, участвовавший в спектаклях «Такси под прикрытием» и «Возмездие». Дмитрий Власкин — ведущий актер театра им. Пушкина, ученик классического актерского мастерства.

— ведущий актер театра им. Пушкина, ученик классического актерского мастерства. Анастасия Крылова — актриса Театриум на Серпуховке, исполняющая множество живых и запоминающихся ролей.

— актриса Театриум на Серпуховке, исполняющая множество живых и запоминающихся ролей. Анна Бегунова — ведущая актриса театра им. Пушкина, известная по комедийным сериалам.

— ведущая актриса театра им. Пушкина, известная по комедийным сериалам. Сергей Степин — артист Губернского театра, принимающий участие в популярных телевизионных проектах.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот захватывающий спектакль — идеальное сочетание комедии и детектива, где каждая сцена полна неожиданностей и смеха. Приходите с друзьями, и вместе вы будете искать ответ на вопрос: кто же на самом деле ваша настоящая любовь?