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Ловля форели на закате
Киноафиша Ловля форели на закате

Спектакль Ловля форели на закате

Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 18+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 18+

О спектакле

Фантазия на тему романа Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке»

Театр «Karlsson Haus» представит премьеру спектакля Бориса Павловича, основанного на романе Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке». Это событие стало кульминацией актерской лаборатории, проходившей с апреля 2023 года. В результате творческого процесса родилось множество идей, которые воплотились в два спектакля-близнеца. Они объединены не только общими интонациями, но и уникальной атмосферой, в которой каждый из них обретает свою жизнь.

О спектакле и его вдохновении

Роман Бротигана, известного как последний битник и сюрреалист, представляет собой поэтическое исследование путешествий молодого человека по американскому захолустью. Главная тема — поиск идеальной рыбалки, где форель превращается из простой рыбы в символ прекрасного и ускользающего. Каждое мгновение, каждая деталь, будь то старая фотография или мелодия из забытого фильма, становится частью этого глубоко личного и трогательного поиска.

Философия и атмосфера

Спектакль погружает зрителя в мир, где коммунальные коридоры Петроградки встречаются с ручьями Орегона, создавая уникальный ландшафт. Дух свободолюбивой абсурдистской поэзии Бротигана прекрасно гармонирует с театром предмета, который является поэтичным по своей сути.

Цитата из спектакля

В одном из эпизодов старый пьяница делится своими размышлениями о рыбалке: Когда он был в состоянии говорить, форель в его устах становилась драгоценным и умным металлом. Слово «серебро» не годится для описания того, что выстраивалось у меня в голове, когда он говорил о форели. Нужно что-то другое. Может, форельная сталь. Сталь, которую делают из форели. Чистая ледяная река вместо плавильной печи.

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в мир Бротигана. Спектакли можно смотреть в любом порядке, и каждый из них откроет свои тайны.

Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Алиса Дроздова
Роман Еникеев
Юлия Иванова
Семен Мруз
Максим Максимов

Фотографии

Ловля форели на закате Ловля форели на закате Ловля форели на закате Ловля форели на закате
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