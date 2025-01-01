Меню
Ловля форели на рассвете
Киноафиша Ловля форели на рассвете

Спектакль Ловля форели на рассвете

Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 18+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-фантазия Бориса Павловича на тему романа Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке»

Театр «Karlsson Haus» рад представить новую постановку «Ловля форели на рассвете», основанную на романе Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке». Премьера, состоявшаяся в рамках актерской лаборатории, проходившей в театре с апреля 2023 года, стала результатом творческого поиска и эксперимента.

Два спектакля-близнеца

Создатели спектакля пришли к решению собрать множество идей в два взаимосвязанных спектакля, которые, несмотря на различия в сюжете, объединены общей интонацией. Это позволяет зрителям наслаждаться ими в любой последовательности, погружаясь в уникальную «форельную вселенную» Бротигана.

Поэтический мир Ричарда Бротигана

Роман Бротигана представляет собой поэтичное путешествие молодого человека по американским провинциям в поисках идеальной рыбалки. В этой истории форель становится не просто рыбой, а символом всего прекрасного и ускользающего в жизни. Зрители увидят, как старые фотографии, мелодия из забытых кинофильмов и встреча с девушкой становятся частями этого удивительного мира.

Абсурдистская поэзия и театральный предмет

Хотя ландшафт спектакля больше напоминает коммунальные коридоры Петроградки, нежели ручьи Орегона, дух свободолюбивой абсурдистской поэзии Бротигана идеально вписывается в формат театра предмета. Этот театр сам по себе является поэтичным и открывает новые грани восприятия.

Цитата из спектакля

«Старый пьяница рассказывал мне о рыбалке. Когда он был в состоянии говорить, форель в его устах становилась драгоценным и умным металлом. Слово «серебро» не годится для описания того, что выстраивалось у меня в голове, когда он говорил о форели. Нужно что-то другое. Может, форельная сталь. Сталь, которую делают из форели. Чистая ледяная река вместо плавильной печи».

Не упустите возможность погрузиться в мир «Ловли форели на рассвете». Спектакль обещает быть насыщенным, оригинальным и, безусловно, запоминающимся. Ждем вас на премьере!

Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Роман Еникеев
Юлия Курочкина
Семен Мруз
Михаил Хлюнев
Егор Строков

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Фотографии

Ловля форели на рассвете Ловля форели на рассвете Ловля форели на рассвете Ловля форели на рассвете Ловля форели на рассвете

