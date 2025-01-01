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Love.doc
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Киноафиша Love.doc

Спектакль Love.doc

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Выпускной спектакль «LOVE.doc» от Дарии Гайнуллиной

Кому не хочется немного любви? А то и много. Любовь бывает разной: неразделённой, страстной, тайной и даже неслучившейся. Но что же такое эта любовь на самом деле? На этот вопрос попытались ответить участники актерско-речевой лаборатории под руководством Дарии Гайнуллиной.

В течение двух месяцев ребята подглядывали за историями друг друга, смеялись, грустили и узнавали в этих приключениях себя. Теперь они готовы поделиться с вами тем, что у них получилось!

Что вас ждет на спектакле?

«LOVE.doc» — это не просто спектакль, а уникальный опыт, в котором переплетаются реальные истории и искренние эмоции. Зрители смогут увидеть, как любовь проявляется в различных формах и ситуациях. Каждый момент будет наполнен глубиной и чувственностью.

Как приобрести билеты?

Билеты уже в продаже. Успейте забронировать места, чтобы не пропустить этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о любви и её многогранности!

Приходите, мы ждем вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
18:00 от 900 ₽

Фотографии

Love.doc Love.doc Love.doc Love.doc Love.doc Love.doc Love.doc Love.doc

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