Love Story
Киноафиша Love Story

Love Story

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Татьяна Лекомцева и трио Дениса Сона. Love Story - концерт в Перми

Готовьтесь к незабываемому вечеру, который подарит вам трио Дениса Сона и талантливая вокалистка Татьяна Лекомцева. Концерт под названием «Love Story» обещает стать настоящим праздником для ценителей музыкального искусства.

О программе концерта

В программе вечера собраны самые трогательные и запоминающиеся мелодии, которые расскажут о различных гранях любви. Артисты исполнят как известные хиты, так и оригинальные композиции, созданные специально для этого события. Зрители смогут насладиться романтичными балладами и зажигательными ритмами, которые заставят сердца биться чаще.

Артисты вечера

Татьяна Лекомцева — профессиональная певица, обладающая уникальным голосом и сценическим обаянием. Ее выступления отличаются глубоким эмоциональным наполнением и искренностью. В сопровождении трио Дениса Сона, каждый номер превратится в завораживающее музыкальное путешествие.

Интересные факты

  • Денис Сона — не только замечательный музыкант, но и композитор, объединивший таланты группы для создания неповторимого звучания.
  • Татьяна и Денис работали вместе над несколькими проектами, и их сотрудничество стало настоящим творческим объединением.
  • Концерт «Love Story» включает в себя как классические любовные истории, так и современные музыкальные хиты, каждый из которых посвящён различным аспектам любви.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! Премьера «Love Story» — это возможность не только насладиться музыка, но и почувствовать атмосферу настоящего театрального искусства. Приходите и погружайтесь в мир эмоций и мелодий!

Купить билет на концерт Love Story

Сентябрь
19 сентября пятница
20:30
Cult Пермь, Сибирская, 8
от 1000 ₽

