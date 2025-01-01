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Love коктейль
Киноафиша Love коктейль

Спектакль Love коктейль

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Французская комедия о любви, разводе и общих квадратных метрах

Сюжет спектакля

После долгих лет совместной жизни мадам и месье Бельман принимают решение развестись. Однако жизнь после развода оказывается еще более комичной, чем их совместное существование. Проблема в том, что месье Бельман ведет свою юридическую практику прямо в их парижской квартире, а мадам Бельман — стоматолог, чей кабинет тоже расположен в этом доме. Они решают остаться под одной крышей, разделив жилое пространство: граница проходит прямо посередине канапе в гостиной.

Нелепые ситуации и остроумные диалоги

Что может быть абсурднее, чем юрист и стоматолог, которые продолжают жить бок о бок после развода? И не только они! Актер, модель и мажордом дополняют эту сумасшедшую компанию, создавая калейдоскоп смешных и неловких ситуаций. Все герои, попадая в водоворот страстей и эмоций, мастерски ведут остроумные диалоги, которые не оставят зрителей равнодушными.

Молодые актеры и французский колорит

Постановка, исполненная молодыми актерами, вдыхает новую жизнь в классическую французскую комедию положений. Легкий французский колорит, атмосфера Парижа, ирония и юмор — все это заставит зрителя от души посмеяться, а также вспомнить о том, что любовь порой может быть не только сладкой, но и с примесью хорошего коктейля эмоций.

Не пропустите эту остроумную и веселую комедию, которая увлечет вас в мир нелепых ситуаций и французского шарма!

Режиссер
Максим Гуралевич
В ролях
Екатерина Аникина
Денис Васьков
Максим Гуралевич
Александр Липовской
Анна Михайленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Love коктейль Love коктейль Love коктейль Love коктейль Love коктейль Love коктейль

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