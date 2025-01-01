Louis Christmas Cabaret: бурлеск-шоу и рождественский джаз

Роскошное классическое кабаре-шоу Louis Christmas Cabaret открывает свои двери для всех, кто хочет окунуться в атмосферу новогоднего волшебства в винтажном стиле. Это уникальное событие привлечёт любителей театра и киноманов, позволяя каждому ощутить дух праздника.
На сцене вас ждёт сверкающий квартет под руководством Сандры Фракенберг, а также бурлеск-дивы: Frau Anaid, Inna Ivory, Marie Weinberg и Synthia Love. Их выступления обещают удивить зрителей яркими костюмами и завораживающими выступлениями.
В программе шоу - классический бурлеск, зажигательные танцы и рождественский джаз. В этот вечер у вас есть возможность перенестись в сказку, напоминающую образы голливудского кино. Некогда характерные для яркого кинематографа костюмы, любимые мелодии и брызги шампанского создадут атмосферу настоящего волшебства.
Не упустите возможность стать частью этой замечательной истории. Louis Christmas Cabaret — это не просто шоу, это праздник, который вы не забудете!