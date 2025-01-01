Меню
Louis Christmas Cabaret: бурлеск-шоу и рождественский джаз
Билеты от 8500₽
18+
О концерте

Новогоднее волшебство в стиле кабаре: Louis Christmas Cabaret в столице

Роскошное классическое кабаре-шоу Louis Christmas Cabaret открывает свои двери для всех, кто хочет окунуться в атмосферу новогоднего волшебства в винтажном стиле. Это уникальное событие привлечёт любителей театра и киноманов, позволяя каждому ощутить дух праздника.

Сверкающий квартет и бурлеск-дивы

На сцене вас ждёт сверкающий квартет под руководством Сандры Фракенберг, а также бурлеск-дивы: Frau Anaid, Inna Ivory, Marie Weinberg и Synthia Love. Их выступления обещают удивить зрителей яркими костюмами и завораживающими выступлениями.

Программа вечера

В программе шоу - классический бурлеск, зажигательные танцы и рождественский джаз. В этот вечер у вас есть возможность перенестись в сказку, напоминающую образы голливудского кино. Некогда характерные для яркого кинематографа костюмы, любимые мелодии и брызги шампанского создадут атмосферу настоящего волшебства.

Ключевые моменты

  • Уникальная атмосфера новогоднего праздника;
  • Участие известных артистов;
  • Зажигательная программа с элементами бурлеска и джаза;
  • Неповторимые костюмы и освещение, создающее атмосферу праздника.

Не упустите возможность стать частью этой замечательной истории. Louis Christmas Cabaret — это не просто шоу, это праздник, который вы не забудете!

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
17:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 12000 ₽
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 12000 ₽
6 января вторник
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 8500 ₽

