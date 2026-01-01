Lостинг: Веер. Вечер актуальной музыки с участием органа

Музыкальный вечер в храме святого Людовика

20 марта в храме святого Людовика пройдет вечер для тех, кто устал от шума и спешки. Это событие станет настоящей находкой для искателей сосредоточенного и вдумчивого музыкального опыта.

«Я не пишу развитие. Я пишу следование», — говорил Мортон Фелдман, один из самых выдающихся композиторов XX века и главный вдохновитель фестиваля современной музыки Lостинг. Его музыка учит нас быть «здесь и сейчас». В рамках концерта также будет поддержан проект, целью которого является помощь больным рассеянным склерозом из музыкальной индустрии: 10% выручки пойдут на адресную поддержку нуждающимся.

Композиция Фелдмана

В своем произведении Bass Clarinet and Percussion (1981) Мортон Фелдман создает камерное, почти интимное звуковое пространство. В этой композиции бас-кларнет и ударные не просто звучат рядом, они находятся в хрупком равновесии. Время словно теряет свою направленность: ритмы расплываются, а жесты едва намечены.

Работа Клауса Ланга

На концерте также впервые в России прозвучит работа Клауса Ланга Der Pythagoräische Fächer для органа и большого ансамбля. Композитор другого поколения, Ланг обращается к пифагорейскому пониманию интервала и числовых соотношений, но его интерес сосредоточен не на теории, а на восприятии звука.

Орган и ансамбль образуют единую звуковую массу, где гармония постепенно раскрывается, словно веер — от простых соотношений к сложным и насыщенным обертонами. Программа приглашает зрителей отказаться от ожидания кульминаций и медленно погружаться в процесс слушания.

Исполнители вечера

Исполнителями вечера станут ансамбль im SPIEGEL под руководством Марии Магиевой и органистка Стефанида Ермолаева. Этот концерт — не просто событие «на эффект», а встреча с редким состоянием покоя и внимания. Музыка, после которой хочется немного помолчать.