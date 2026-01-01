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Лоскутик и Облако
Киноафиша Лоскутик и Облако

Спектакль Лоскутик и Облако

Постановка
Театр им. Булгакова 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная постановка сказочной повести знаменитой писательницы Софьи Прокофьевой

Приглашаем вас в королевство хитрого Фонтаниуса, который украл у бедных жителей всю воду. Вернуть горожанам дождь и остановить засуху могут только маленькое Облако и его подруга, девочка-сирота по имени Лоскутик.

Какие приключения ждут героев?

Как им помогут художник Вермильон, мальчик Сажа и повариха Барбацуца? Сможет ли коварный королевский помощник Слыш помешать героям найти Великий источник?

О чём спектакль

Это трогательная и поучительная история о дружбе и взаимопомощи, которая не оставит равнодушным никого. Красочные костюмы, яркие образы молодых артистов и прекрасная музыка Бориса Чайковского на стихи Давида Самойлова создадут атмосферу чуда и праздника!

Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Анастасия Субботина
Лилия Закирова
Семен Газиев
Ангелина Болбас
Артур Мхитарян
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