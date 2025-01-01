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Лоси
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Спектакль Лоси

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Лоси» — первобытный детектив о разрушении и предательстве

«Лоси» — это необычная история, повествующая о перевороте и захвате власти в первобытном племени. В центре внимания — клан и его законы, дискредитация матриархата и разрушение целой общины. Рассказ о предательстве и утрате доверия разворачивается через особенных персонажей — гончаров, которые выступают как некие ангелы-хранители племени, ставшие свидетелями трагических событий.

Кто такие гончары?

Гончары, в исполнении студентов 3 курса специализации «Артист театра кукол», представляют собой своеобразных помощников высших сил, которые следят за ходом событий и, по сути, управляют теми, кто участвует в расследовании преступления. Это кукольные персонажи, выполненные в виде хрупких глиняных сосудов — символизируя хрупкость человеческой жизни, они наблюдают за тем, как разрушение внутри племени происходит через измену и предательство.

Как развивается сюжет?

Сюжет начинается с убийства, и зритель следит за расследованием этого преступления, где каждый новый персонаж — новый подозреваемый. Момент за моментом, обвинения меняются, и ярлык «виновного» переходит от одного персонажа к другому, пока в конце не раскрывается настоящий преступник. Но к тому времени разрушение, вызванное предательством, становится необратимым, и племя оказывается на грани полного краха.

Что отличает этот спектакль?

Спектакль сочетает элементы древнего детектива и мистики, где глубоко затронута тема разрушительного воздействия предательства и того, как оно может уничтожить не только отдельного человека, но и целую общину. Этот театр кукол не только рассказывает историю, но и заставляет зрителей размышлять о ценности доверия, честности и единства.

Особенность постановки

Постановка театра кукол отличается от традиционных постановок тем, что куклы-гончары, представляющие высшие силы, становятся не просто персонажами, а неким моральным ориентиром в разгорающемся хаосе. Мастера в создании кукол используют планшетные техники, благодаря чему куклы обретают уникальные движения и воплощение древней культуры.

Спектакль «Лоси» предлагает зрителям уникальную атмосферу первобытного мира, где верность законам и сохранение традиций сталкиваются с человеческими слабостями. Это не просто детектив, а размышление о последствиях измены и предательства, которые могут разрушить не только людей, но и целые цивилизации.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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