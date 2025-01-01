Спектакль театра танца «нОга» под открытым небом

Приглашаем вас на уникальный танцевальный спектакль театра танца «нОга», который пройдет под открытым небом в живописном Дендросаду. Это не просто представление, а погружение в мир, где природа и человек переплетаются в удивительном танце.

О чем спектакль?

Будьте осторожны и внимательны, особенно в темное время суток... Лес больше не может молчать. Он движется, смотрит и наступает. В этом таинственном мире порой трудно понять, кто здесь чужой.

Интересные факты

Согласно критическому отзыву Натальи Курюмовой, «за социальными ритуалами и блестящими одеждами скрывается наша истинная природа». В спектакле Ольги Горобчук момент истины наступает, когда «лосиная» сущность выходит наружу, срывая пелену предрассудков и возвращая утраченный цивилизацией рай.

Команда спектакля

Идея, сценография и хореография — Ольга Горобчук. В спектакле участвуют талантливые артисты: Алина Артёмьева, Юлия Баркова, Ксения Болтунова, Семён Носов, Кирилл Рылеев, Юлиана Шаповалова, Владислав Ювженко и Арина Черникова.

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего представления, которое заставит вас задуматься о природе человека и мире вокруг нас!