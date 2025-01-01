Меню
Лошарик
Киноафиша Лошарик

Спектакль Лошарик

Постановка
ТриЧетыре 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Бэби-спектакль: чудеса в цирке 

Приглашаем вас в увлекательный мир цирка, где клоуны визжат от смеха, а канатоходцы удивляют зрителей своими трюками. В этом волшебном пространстве происходит немало чудес, и одним из самых ярких является история главного героя — Лошарика, циркового жеребёнка, который возник из жонглёрских шариков.

Мечты, радость и немного грусти

Лошарик появляется на арене с одной целью — исполнить мечту своего жонглёра и принести радость всем, кто его окружает. Его история, хоть и немного грустная, обязательно закончится хорошо, ведь в детстве не бывает по-другому. Это напоминание о том, что даже в самых сложных ситуациях всегда есть место для счастья и надежды.

Театр для самых маленьких

Мы продолжаем создавать бэби-спектакли, в которых присутствуют все элементы настоящего театра, независимо от возраста зрителей. В нашем представлении вы увидите не только захватывающую историю, но и выразительные средства театра кукол, театральный свет и атмосферную музыку.

Интерактив и вовлечение

Особое внимание уделяем качественному интерактиву, который помогает вовлечь детей в действие. Мы уверены, что участие в спектакле делает его еще более увлекательным и запоминающимся для наших маленьких зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения! Ждем вас на спектакле «Лошарик», который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и позитивные впечатления.

Режиссер
Тигран Сааков
В ролях
Александра Юдина

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

