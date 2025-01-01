Спектакль Лошадка

Лирическая драма с элементами кино «Лошадка»

История одной семьи оживает на сцене в исполнении нескольких актрис, которые поочередно берут на себя голоса и судьбы ее героев. Спектакль сочетает в себе театр и кино: зритель становится свидетелем живого рассказа, а элементы лайв-съемки позволяют увидеть скрытое — крупный план эмоций, деталей, воспоминаний.

«Лошадка» — это спектакль-память, в котором интимное превращается в универсальное, а личные истории становятся зеркалом для каждого из нас.

Актерский состав

В ролях: Наталья Агашина, Мария Коршунова, Ануш Гукасян, Любовь Степанова, Мария Василиади, Александра Попова, Елизавета Ермолаева.

Режиссура

Спектакль поставила Оксана Погребняк, известная своим уникальным подходом к раскрытию глубины человеческих чувств на сцене.

Интересные факты

«Лошадка» исследует не только семейные отношения, но и тему памяти, которая оказывается важной для каждого из нас. В спектакле используется оригинальная техника лайв-съемки, что создает эффект непосредственного участия зрителя в разворачивающемся действии.