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Los Potros Malambo
Билеты от 3500₽
Киноафиша Los Potros Malambo

Спектакль Los Potros Malambo

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Танцевальный спектакль «Los Potros Malambo» в Театре «Русская песня»

Под ярким светом сцены Театра «Русская песня» в скором времени развернется захватывающее зрелище — танцевальный спектакль «Los Potros Malambo». Это уникальное представление, созданное братьями Хавьером и Исааком Гарделья, сочетает в себе элементы аргентинского фольклора и современного танца.

История создания

Труппа «Los Potros Malambo» начала свой путь как семейный проект, и с тех пор их хореографические идеи стали настоящими шедеврами. Братья Гарделья с юных лет проявляли страсть к фольклорным фестивалям, где их таланты были отмечены множеством наград и признанием зрителей и жюри.

Международные успехи

С момента своего создания труппа приняла участие в международных турах по странам как Италия, Германия, Франция, США, Россия и Китай. В 2012 году они стали финалистами реалити-шоу «Q 'Viva The Chosen», созданного FOX и Univision, где их талант был оценен такими звездами, как Дженнифер Лопес и Марк Энтони.

В 2014 году «Los Potros Malambo» получили приглашение участвовать в цирковом шоу «SIGNUM», руководимом Sean McKeown из Cirque du Soleil. Их работа в 2016 году на спектакле «Latidos de la Tierra» принесла две номинации на премию «Estrella de Mar» в Буэнос-Айресе.

Новые горизонты

В 2017 году братья представили новое шоу «Pura Sangre», которое получило восторженные отзывы и обширный тур по России в 2018 году. В 2025 году они планируют новый тур по городам России с уникальной постановкой, которая обещает стать ярким примером их профессионального роста в области фольклорного языка.

Что ожидать от спектакля

Спектакль демонстрирует виртуозность и скорость исполнения «сапатео» — ритмичного танца, основанного на звуках каблуков. Братья Гарделья используют простые сценические элементы, создавая зрелищные хореографические композиции в сочетании с мастерской игрой перкуссиониста, который задает атмосферу шоу. Энергия и эмоции, которые они передают на сцене, превращают это представление в настоящее художественное событие.

Не упустите возможность увидеть «Los Potros Malambo» в действии и погрузиться в мир аргентинского танца и культуры!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

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7 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
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