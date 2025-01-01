Меню
Музыка, которая заставляет задуматься: Lori! Lori! в МТ Music Bar

Любители альтернативного рока могут порадоваться: на горизонте новая звезда — группа Lori! Lori!. Музыканты создают захватывающие композиции, поднимая на обсуждение актуальные проблемы современности: любовь, отношения, дружбу и философские размышления о жизни. Эти темы они освещают через смелые творческие эксперименты, формируя уникальный звук, который легко запоминается.

Эмоции на сцене

На протяжении 15 лет группа Lori! Lori! завоевывает сердца своих поклонников благодаря открытости и близкому контакту с аудиторией. Они вливаются в ряды самых активных артистов, постоянно выступая на крупных рок-фестивалях и гастролируя по всем уголкам России.

Дискография

У Lori! Lori! богатая дискография, включающая 5 полноформатных альбомов:

  • Все неправильно (2011)
  • Меланхолия (2013)
  • Третий круг (2017)
  • Вышел из себя (2021)
  • Третий Лишний (2024)

Кроме этого, у группы есть 13 синглов и 16 музыкальных клипов, которые позволят вам лучше узнать их творчество.

Состав группы

Группа Lori! Lori! состоит из ярких личностей:

  • Александр Ильчук: гитара, уверенность и педантизм;
  • Николай Карпенко: бас-гитара, творческая яркость;
  • Алексей Архангельский: гитара, веселье и многогранность;
  • Сергей Иванов: барабаны, четкость и педантизм;
  • Мария Соколова: солистка, душа группы и основательница.

Каждый участник привносит свою неповторимую палитру в это дерзкое музыкальное сообщество.

Приглашаем на концерт!

Не пропустите возможность стать частью уникального музыкального события — готовьтесь к «Меланхолия тебя не оставит прежней!

Купить билет на концерт

Расписание

20 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 900 ₽

