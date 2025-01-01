Музыка, которая заставляет задуматься: Lori! Lori! в МТ Music Bar

Любители альтернативного рока могут порадоваться: на горизонте новая звезда — группа Lori! Lori!. Музыканты создают захватывающие композиции, поднимая на обсуждение актуальные проблемы современности: любовь, отношения, дружбу и философские размышления о жизни. Эти темы они освещают через смелые творческие эксперименты, формируя уникальный звук, который легко запоминается.

Эмоции на сцене

На протяжении 15 лет группа Lori! Lori! завоевывает сердца своих поклонников благодаря открытости и близкому контакту с аудиторией. Они вливаются в ряды самых активных артистов, постоянно выступая на крупных рок-фестивалях и гастролируя по всем уголкам России.

Дискография

У Lori! Lori! богатая дискография, включающая 5 полноформатных альбомов:

Все неправильно (2011)

Меланхолия (2013)

Третий круг (2017)

Вышел из себя (2021)

Третий Лишний (2024)

Кроме этого, у группы есть 13 синглов и 16 музыкальных клипов, которые позволят вам лучше узнать их творчество.

Состав группы

Группа Lori! Lori! состоит из ярких личностей:

Александр Ильчук : гитара, уверенность и педантизм;

: гитара, уверенность и педантизм; Николай Карпенко : бас-гитара, творческая яркость;

: бас-гитара, творческая яркость; Алексей Архангельский : гитара, веселье и многогранность;

: гитара, веселье и многогранность; Сергей Иванов : барабаны, четкость и педантизм;

: барабаны, четкость и педантизм; Мария Соколова: солистка, душа группы и основательница.

Каждый участник привносит свою неповторимую палитру в это дерзкое музыкальное сообщество.

Приглашаем на концерт!

Не пропустите возможность стать частью уникального музыкального события — готовьтесь к «Меланхолия тебя не оставит прежней!