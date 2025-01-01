Любители альтернативного рока могут порадоваться: на горизонте новая звезда — группа Lori! Lori!. Музыканты создают захватывающие композиции, поднимая на обсуждение актуальные проблемы современности: любовь, отношения, дружбу и философские размышления о жизни. Эти темы они освещают через смелые творческие эксперименты, формируя уникальный звук, который легко запоминается.
На протяжении 15 лет группа Lori! Lori! завоевывает сердца своих поклонников благодаря открытости и близкому контакту с аудиторией. Они вливаются в ряды самых активных артистов, постоянно выступая на крупных рок-фестивалях и гастролируя по всем уголкам России.
У Lori! Lori! богатая дискография, включающая 5 полноформатных альбомов:
Кроме этого, у группы есть 13 синглов и 16 музыкальных клипов, которые позволят вам лучше узнать их творчество.
Группа Lori! Lori! состоит из ярких личностей:
Каждый участник привносит свою неповторимую палитру в это дерзкое музыкальное сообщество.
Не пропустите возможность стать частью уникального музыкального события — готовьтесь к «Меланхолия тебя не оставит прежней!