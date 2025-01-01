Лоренцо и Габриэле Баньяти в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония», дирижер Юрий Демидович 28 ноября 2025 года в Зале Церковных Сборов Храма Христа Спасителя состоится исключительное музыкальное событие. Всемирно известные итальянские музыканты, братья Лоренцо и Габриэле Баньяти, подарят московской публике незабываемый вечер, исполнив шедевры мировой классической музыки. Лоренцо Баньяти – выдающийся пианист, обладающий безупречной техникой и глубокой музыкальностью. Его яркие интерпретации и виртуозное владение инструментом завоевали признание публики и критиков по всему миру. Лауреат ряда престижных международных конкурсов Лоренцо Баньяти является выпускником Венецианской консерватории им. Бенедетто Марчелло, которую блестяще окончил в 17 лет и в этом же возрасте дебютировал в Венеции с оркестром «Ла Фениче». С тех пор Лоренцо дает концерты в крупнейших залах и театрах США, Европы и России, таких как «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, театр «Ла Фениче» в Венеции, Большой зал Московской консерватории в Москве, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Габриэле Баньяти – талантливый пианист, известен своим блестящим исполнением и тонким чувством стиля. Он так же выпускник Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло и победитель многих международных конкурсов. С мая 2022 является официальным артистом лейбла Sony Classical. Регулярно выступает с сольными концертами и с оркестрами в Европе, принимает участие в различных международных фестивалях. Оба пианиста совершенствовали свое мастерство в Московской консерватории у Элисо Вирсаладзе. Совместные выступления братьев Баньяти – это гармоничный диалог двух исключительных музыкальных талантов, способных вдохнуть новую жизнь в классические произведения. В этот вечер в сопровождении прославленного симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония» братья Баньяти продемонстрируют свое виртуозное мастерство и глубокое понимание музыкального наследия. За дирижерский пульт симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония» 28 ноября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя встанет дирижер Юрий Демидович — обладатель специального приза Первого Международного конкурса имени Рахманинова в номинации «Дирижирование» (2022) и приглашенный дирижер Мариинского театра, заявивший о себе как об одном из наиболее перспективных дирижеров молодого поколения. Основу программы составляют шедевры XIX и XX веков, вошедшие в золотой фонд мировой оркестровой музыки. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки. Исполнение, наполненное страстью и вдохновением, в сочетании с величественной атмосферой зала создаст неповторимую ауру и подарит слушателям незабываемые впечатления.