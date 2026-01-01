Лоренцо Гьельми. Открытие Bach-fest

Что может лучше ознаменовать начало фестиваля, посвящённого Иоганну Себастьяну Баху, чем органная музыка? Стихия и основа его искусства откроются нам в исполнении талантливого органиста и профессора-музыковеда Лоренцо Гьельми. Он является титулярным органистом Базилики Сан-Симпличано в Милане и признанным авторитетом в интерпретации творчества немецкого композитора.
Зрители смогут насладиться рядом произведений Баха, среди которых:
Не упустите возможность окунуться в мир замечательной музыки Баха и насладиться высоким искусством органного исполнения. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки.