Лоренцо Гьельми. Открытие Bach-fest
Лоренцо Гьельми. Открытие Bach-fest

0+
Возраст 0+

О концерте

Фестиваль органной музыки с Лоренцо Гьельми

Что может лучше ознаменовать начало фестиваля, посвящённого Иоганну Себастьяну Баху, чем органная музыка? Стихия и основа его искусства откроются нам в исполнении талантливого органиста и профессора-музыковеда Лоренцо Гьельми. Он является титулярным органистом Базилики Сан-Симпличано в Милане и признанным авторитетом в интерпретации творчества немецкого композитора.

В программе концерта

Зрители смогут насладиться рядом произведений Баха, среди которых:

  • Adagio из Сонаты № 1 соль минор, BWV 1001
  • Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
  • Фантазия до мажор, BWV 573
  • Фантазия и фуга до минор, BWV 537
  • Фуга ре минор для органа, BWV 539/2
  • Фуга соль минор
  • Хоральная прелюдия «Иисус, моя радость», BWV 1105
  • Хоральная прелюдия «О, человек, оплачь свой тяжкий грех», BWV 622
  • Хоральная прелюдия «Приди, язычников Спаситель», BWV 659
  • Хоральная прелюдия, BWV Anh. 200
  • Сюита (фрагменты) Гендателя

Не упустите возможность окунуться в мир замечательной музыки Баха и насладиться высоким искусством органного исполнения. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Март
1 марта воскресенье
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1100 ₽

