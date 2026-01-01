Лоренцо Гьельми. Открытие Bach-fest

Фестиваль органной музыки с Лоренцо Гьельми

Что может лучше ознаменовать начало фестиваля, посвящённого Иоганну Себастьяну Баху, чем органная музыка? Стихия и основа его искусства откроются нам в исполнении талантливого органиста и профессора-музыковеда Лоренцо Гьельми. Он является титулярным органистом Базилики Сан-Симпличано в Милане и признанным авторитетом в интерпретации творчества немецкого композитора.

В программе концерта

Зрители смогут насладиться рядом произведений Баха, среди которых:

Adagio из Сонаты № 1 соль минор, BWV 1001

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Фантазия до мажор, BWV 573

Фантазия и фуга до минор, BWV 537

Фуга ре минор для органа, BWV 539/2

Фуга соль минор

Хоральная прелюдия «Иисус, моя радость», BWV 1105

Хоральная прелюдия «О, человек, оплачь свой тяжкий грех», BWV 622

Хоральная прелюдия «Приди, язычников Спаситель», BWV 659

Хоральная прелюдия, BWV Anh. 200

Сюита (фрагменты) Гендателя

Не упустите возможность окунуться в мир замечательной музыки Баха и насладиться высоким искусством органного исполнения. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки.