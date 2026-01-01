Лоренцо Джованьоли – сольный концерт: «От джаза до Led Zeppelin»

Сольный концерт Лоренцо Джованьоли «От джаза до Led Zeppelin»

Итальянский музыкант и певец Лоренцо Джованьоли представит сольный концерт в Москве под названием «От джаза до Led Zeppelin». Это музыкальное событие охватывает множество жанров, эпох и настроений — от джаза до авторской песни и знаковых рок-классиков XX века.

Программа концерта включает в себя интимные звуковые пространства вокального и инструментального джаза. Кроме того, Джованьоли переосмысляет великих исполнителей международного рока, отдавая дань уважения таким легендам, как Queen, The Doors, Jimi Hendrix и, конечно же, Led Zeppelin, чье имя стало названием концерта. Зрителей также ждет итальянская авторская песня в новом и изысканном исполнении, что подчеркнет культурные корни артиста и его стремление к открытости перед российской аудиторией.

С помощью своего мощного голоса и виртуозной игры на клавишных, Джованьоли превращает каждую композицию в увлекательный музыкальный рассказ. Его авторские аранжировки объединяют элементы джаза, соула, прогрессивного и акустического рока, создавая насыщенное и впечатляющее звучание.

Биография Лоренцо Джованьоли

Лоренцо Джованьоли — разносторонний артист: певец, пианист, композитор и педагог с солидным академическим образованием. Он выпустил несколько успешных альбомов с группой Odessa, получив высокие оценки критиков как в Италии, так и за рубежом.

В своей карьере Джованьоли принимал участие в фестивалях во Франции, Нидерландах, Мексике, Индонезии, Сан-Марино. Он также сотрудничал с музыкантами мирового уровня, включая Иэна Пейса из Deep Purple, с которым делил сцену на специальных мероприятиях.

Кроме того, артист является автором книги «Утопия звуков», посвященной прогрессив-року, и работает преподавателем по вокалу, композиции и истории музыки. Его творческий путь также включает проекты мюзиклов, саундтреков и междисциплинарных шоу, что подчеркивает его художественную страсть и педагогическое видение.