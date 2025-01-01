Меню
Лоренцо Баньяти (фортепиано), Италия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лоренцо Баньяти (фортепиано), Италия

Лоренцо Баньяти (фортепиано), Италия

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Зимняя сказка с Лоренцо Баньяти

Приглашаем вас украсить зимнюю сказку лучами итальянского солнца! Долгожданный концерт звёздного пианиста Лоренцо Баньяти обещает стать настоящим событием в мире музыки.

Знакомьтесь с Лоренцо Баньяти

Лоренцо Баньяти – выдающийся пианист из Италии, родился в 1998 году в Милане в семье музыкантов. С четырёх лет он занимается фортепиано, а своё первое выступление дал в 7 лет. Обучаясь в венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, Лоренцо показал незаурядные способности и окончил её с отличием и почетным дипломом, став лучшим выпускником.

В 2021 году он завершил обучение в магистратуре РАМ имени Гнесиных под руководством Д. А. Бурштейна и продолжает совершенствовать свое мастерство у Э. К. Вирсаладзе.

Международная карьера

Лоренцо дебютировал в 14 лет, выступая с оркестром «Ла Фениче» в Венеции. С тех пор он регулярно выступает на престижных сценах мира, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Большой зал Московской консерватории. Его концерты прошли в Китае, Великобритании, Бельгии, России, Армении, Грузии и Азербайджане, что подтверждает признание его талантов за пределами Италии.

Награды и достижения

Лоренцо является победителем множества международных конкурсов, включая первую премию в конкурсе имени Антона Рубинштейна в Дюссельдорфе и международном конкурсе «American Protégé» в Нью-Йорке. Также отмечены его достижения в других международных конкурсах, таких как «XXIII Giulio Rospigliosi», «III International Livorno»، и многие другие.

Популяризация классической музыки

Помимо концертной деятельности, Лоренцо активно занимается популяризацией классической музыки, привлекая внимание молодой аудитории. Его социальные сети насчитывают более шести миллионов подписчиков, что свидетельствует о его влиянии и популярности.

Порядок проведения

Концерт состоит из двух отделений по 35 минут каждое и подходит для зрителей от 6 лет.

Не упустите возможность насладиться мастерством Лоренцо Баньяти и погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки!

Купить билет на концерт Лоренцо Баньяти (фортепиано), Италия

Январь
14 января среда
19:00
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
от 1000 ₽
16 января пятница
19:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Лоренцо Баньяти (фортепиано), Италия Лоренцо Баньяти (фортепиано), Италия

