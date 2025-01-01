Возвращение L’One: новый концерт карьеры Левана Горозия

Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One, снова в центре внимания. Бывший участник группы Marselle (не путать с петербургским поп-трио) стал известен благодаря лейблу Black Star, основанному Тимати. Его путь к славе начался с выхода первого в России танцевального трэп-хита «Все танцуют локтями», который произвел фурор на музыкальной сцене.

После этого, Леван продолжил радовать своих поклонников серией высокобюджетных поп-треков. Однако, его карьера приняла неожиданный поворот после скандального ухода из Black Star. Теперь, записывая новые композиции под своим именем, Горозия стремится перезапустить свою карьеру.

Новый звук и дерзкий подход

Леван экспериментирует с форматом, создавая истории, которые отличаются более агрессивным продюсированием и дерзким звучанием. Это свидетельствует о его желании не только вернуть внимание публики, но и показать, что он готов к новым вызовам в своей карьере.

Что ожидать от будущих проектов

Поклонники могут ожидать свежие треки, которые будут отражать его внутренние изменения и новые музыкальные идеи. С возвращением L’One в музыкальный мир, зрителей ждет множество сюрпризов!