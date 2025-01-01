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L’One
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L’One

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возвращение L’One: новый концерт карьеры Левана Горозия

Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One, снова в центре внимания. Бывший участник группы Marselle (не путать с петербургским поп-трио) стал известен благодаря лейблу Black Star, основанному Тимати. Его путь к славе начался с выхода первого в России танцевального трэп-хита «Все танцуют локтями», который произвел фурор на музыкальной сцене.

После этого, Леван продолжил радовать своих поклонников серией высокобюджетных поп-треков. Однако, его карьера приняла неожиданный поворот после скандального ухода из Black Star. Теперь, записывая новые композиции под своим именем, Горозия стремится перезапустить свою карьеру.

Новый звук и дерзкий подход

Леван экспериментирует с форматом, создавая истории, которые отличаются более агрессивным продюсированием и дерзким звучанием. Это свидетельствует о его желании не только вернуть внимание публики, но и показать, что он готов к новым вызовам в своей карьере.

Что ожидать от будущих проектов

Поклонники могут ожидать свежие треки, которые будут отражать его внутренние изменения и новые музыкальные идеи. С возвращением L’One в музыкальный мир, зрителей ждет множество сюрпризов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 1 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 2800 ₽
Ростов-на-Дону, 2 августа
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
21:00 от 2900 ₽
Екатеринбург, 26 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2400 ₽
Казань, 29 ноября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
19:00 от 2600 ₽

Фотографии

L’One L’One L’One

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